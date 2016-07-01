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Юлия Савичева призналась, что не смогла выносить ребенка

woman.ru
Юлия Савичева | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

30-летняя Юлия Савичева дала очень откровенное интервью, в котором рассказала, что до появления на свет дочери Анны уже была беременна, но у нее случился выкидыш на втором месяце. Певица также объяснила, почему она надолго уехала в Португалию.

Вечером 24 ноября Юлия Савичева выложила в свой Инстаграм обложку свежего номера журнала «Караван историй», которую украсила, и написала:

«Если мои слова помогут хоть кому-нибудь, находящемуся в подобной непростой ситуации, оно будет стоить тех переживаний, в которые я опять погрузилась рассказывая свою историю. Ну, и наконец, я поставлю точку в этих разговорах о том куда, зачем и почему пропала»

(орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

💃

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)

Молодая мама призналась, что пару лет назад уже была беременна, но не смогла выносить ребенка. Юлия дала понять, что считает одной из причин трагедии свой напряженный гастрольный график, хотя она и чувствовала себя хорошо.

«Даже если чувствовала, что где-то побаливает, не обращала на это особенного внимания. Несчастье произошло, когда я улетела из Москвы в провинцию снимать свой клип. Я проснулась рано утром в отеле от жуткой боли — началось кровотечение», —

поведала Савичева.

Юлия рассказала, что супруг Александр Аршинов поддержал ее, а через некоторое время певица поняла, что готова повторить попытку.

Когда врачи сообщили ей о беременности, звезда решила улететь в Португалию на весь срок — чтобы не рисковать.

В конце августа этого года Юлия благополучно родила дочь и уже вернулась вместе с ней и с мужем в Россию.


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