Юлия Савичева призналась, что не смогла выносить ребенка

30-летняя Юлия Савичева дала очень откровенное интервью, в котором рассказала, что до появления на свет дочери Анны уже была беременна, но у нее случился выкидыш на втором месяце. Певица также объяснила, почему она надолго уехала в Португалию.
Вечером 24 ноября Юлия Савичева выложила в свой Инстаграм обложку свежего номера журнала «Караван историй», которую украсила, и написала:
«Если мои слова помогут хоть кому-нибудь, находящемуся в подобной непростой ситуации, оно будет стоить тех переживаний, в которые я опять погрузилась рассказывая свою историю. Ну, и наконец, я поставлю точку в этих разговорах о том куда, зачем и почему пропала»
(орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Молодая мама призналась, что пару лет назад уже была беременна, но не смогла выносить ребенка. Юлия дала понять, что считает одной из причин трагедии свой напряженный гастрольный график, хотя она и чувствовала себя хорошо.
«Даже если чувствовала, что где-то побаливает, не обращала на это особенного внимания. Несчастье произошло, когда я улетела из Москвы в провинцию снимать свой клип. Я проснулась рано утром в отеле от жуткой боли — началось кровотечение», —
поведала Савичева.
Юлия рассказала, что супруг Александр Аршинов поддержал ее, а через некоторое время певица поняла, что готова повторить попытку.
Когда врачи сообщили ей о беременности, звезда решила улететь в Португалию на весь срок — чтобы не рисковать.
В конце августа этого года Юлия благополучно родила дочь и уже вернулась вместе с ней и с мужем в Россию.