Юлия Савичева призналась, что не смогла выносить ребенка

30-летняя Юлия Савичева дала очень откровенное интервью, в котором рассказала, что до появления на свет дочери Анны уже была беременна, но у нее случился выкидыш на втором месяце. Певица также объяснила, почему она надолго уехала в Португалию.

Вечером 24 ноября Юлия Савичева выложила в свой Инстаграм обложку свежего номера журнала «Караван историй», которую украсила, и написала:

«Если мои слова помогут хоть кому-нибудь, находящемуся в подобной непростой ситуации, оно будет стоить тех переживаний, в которые я опять погрузилась рассказывая свою историю. Ну, и наконец, я поставлю точку в этих разговорах о том куда, зачем и почему пропала»

(орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

💃 Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) Июл 1 2016 в 1:09 PDT

Молодая мама призналась, что пару лет назад уже была беременна, но не смогла выносить ребенка. Юлия дала понять, что считает одной из причин трагедии свой напряженный гастрольный график, хотя она и чувствовала себя хорошо.

«Даже если чувствовала, что где-то побаливает, не обращала на это особенного внимания. Несчастье произошло, когда я улетела из Москвы в провинцию снимать свой клип. Я проснулась рано утром в отеле от жуткой боли — началось кровотечение», —

поведала Савичева.

Дорогой дневник. Говорят в Москве уже снег. Знаешь, странно об этом думать когда за окном +30. Обычно все происходит в точности наоборот. Если бы могла, прислала бы все тепло домой. Прикладываю фото на память. Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) Окт 27 2016 в 5:26 PDT

Юлия рассказала, что супруг Александр Аршинов поддержал ее, а через некоторое время певица поняла, что готова повторить попытку.

Когда врачи сообщили ей о беременности, звезда решила улететь в Португалию на весь срок — чтобы не рисковать.

В конце августа этого года Юлия благополучно родила дочь и уже вернулась вместе с ней и с мужем в Россию.





