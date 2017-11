ФОТО: В Риге выступили нестареющие Scooter, 2 Unlimited и DJ Sash

25 ноября самая известная в мире техно-группа Scooter отметила в «Арене Рига» свой 25-летний юбилей. В рамках мирового турне Wild&Wicked группа выступила в нашей столице с известными музыкантами 2 Unlimited и DJ Sash. Переполненный зал поклонников скандировал знакомое всем «No no, no no no no, no no no no, no no there's no limit!», «Fire!», «How much is the fish?», «Maria, believe me, I like it loud» и другие незабвенные песни звезд сцены.