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ФОТО: В Риге выступили нестареющие Scooter, 2 Unlimited и DJ Sash

Русский TVNET
Фото: Янис Шкапарс/TVNET

25 ноября самая известная в мире техно-группа Scooter отметила в «Арене Рига» свой 25-летний юбилей. В рамках мирового турне Wild&Wicked группа выступила в нашей столице с известными музыкантами 2 Unlimited и DJ Sash. Переполненный зал поклонников скандировал знакомое всем «No no, no no no no, no no no no, no no there's no limit!», «Fire!», «How much is the fish?», «Maria, believe me, I like it loud» и другие незабвенные песни звезд сцены.

Специально для тура Wild&Wicked были созданы особые спецэффекты и разработаны уникальные технические решения, дополнившие мощный музыкальный посыл и харизматичное исполнение Эйч Пи Бакстер.

Смотрите, как это было!

Рига
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