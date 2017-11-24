ФОТО: Поклонники Веры Глаголевой считают, что внучка очень на нее похожа

На днях дочери Анны Нахапетовой, Полине Симачевой, исполнилось 11 лет. Мама девочки выложила в свой Инстаграм несколько ее снимков, и фолловеры пришли к выводу, что Полина растет копией своей знаменитой бабушки.

Несмотря на то, что семья Веры Глаголевой тяжело пережила ее уход, близкие актрисы стараются не падать духом и как можно чаще собираются вместе.

Месяц назад родственники съехались на день рождения сына средней дочери актрисы, Марии Нахапетовой, а 24 ноября старшая, Анна Нахапетова, поздравила дочь Полину с тем же праздником.

Она опубликовала в своем микроблоге несколько снимков, где запечатлена именинница, и поклонники звездной бабушки Полины поразились сходству девочки и Веры Витальевны.

«На бабушку похожа очень», «Согласна, девочка — копия Веры. Такая же красавица!», «Надо же, как бывает, глаза точно бабушкины», — написали они в комментариях.

Напомним, Веры Глаголевой не стало 16 августа этого года. Эта новость шокировала и ее родных, коллег и близких, и поклонников ее творчества.



