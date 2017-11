Климова показала «голое» фото, сделанное на пятом месяце беременности

Мне 37, а нам с Беллой около 5 месяцев. Мы пока не знакомы . Я не знаю какого цвета у неё глаза ,ещё не слышала её запаха и голоса. Очень много страхов и переживаний , но вера в то , что все будет хорошо , сильнее 🙌 #мама

