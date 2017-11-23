Климова показала «голое» фото, сделанное на пятом месяце беременности

39-летняя Екатерина Климова не стесняется демонстрировать свою фигуру интернет-пользователям. В микроблоге актрисы регулярно появляются кадры в бикини. А на днях она опубликовала откровенный снимок, который был сделан на пятом месяце беременности.

26 ноября многие знаменитости рассказывали интересные факты о своих родителях и детях. Не стала исключением и Екатерина Климова, которая опубликовала в своем Инстаграме снимок, представ полностью обнаженной.

На фотографии заметен округлившийся живот актрисы.

«Мне 37, а нам с Беллой около 5 месяцев. Мы пока не знакомы. Я не знаю какого цвета у нее глаза, еще не слышала ее запаха и голоса. Очень много страхов и переживаний, но вера в то, что все будет хорошо, сильнее», —

подписала кадр Екатерина (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Мне 37, а нам с Беллой около 5 месяцев. Мы пока не знакомы . Я не знаю какого цвета у неё глаза ,ещё не слышала её запаха и голоса. Очень много страхов и переживаний , но вера в то , что все будет хорошо , сильнее 🙌 #мама A post shared by Ekaterina Klimova (@klimovagram) on Nov 26, 2017 at 3:36am PST

За считанные часы этот снимок набрал более 40 тысяч «лайков».

Правда, Климова закрыла комментарии и не дала интернет-пользователям возможность обсудить кадр.



