Знаменитые друзья Хворостовского рассказали о его жизни в последние месяцы

22 ноября стало известно о смерти 55-летнего Дмитрия Хворостовского. Многие представители российского шоу-бизнеса отреагировали на эту трагическую новость в соцсетях, а на днях друзья артиста — Игорь Крутой, Иосиф Пригожин и Валерия, Андрей Малахов — дали интервью, в которых приподняли завесу тайны над последними месяцами жизни Дмитрия.

В течение понедельника, 27 ноября, любой желающий может проститься с оперным певцом Дмитрием Хворостовским, тело которого накануне привезли в Москву в один из храмов.

Многочисленные поклонники проводили артиста в последний путь, а его друзья — звезды российского шоу-бизнеса — рассказали в интервью телеканалу НТВ, каким был Дмитрий в последние несколько месяцев.

«Я уговаривал Хворостовского ненадолго забыть о больницах, ведь сцена — это его жизнь. На прошлую «Новую волну» заставил приехать все-таки. Я и так, и сяк, он говорит: «У меня сил нет». Я: «Мы едем», — поведал композитор Игорь Крутой.

Певица Валерия сообщила, что не так давно встретилась с Дмитрием за границей и удивилась, насколько хорошо он выглядел:

«Мы с ним встретились случайно, позавтракали все вместе. Я смотрела, думала, что, наверное, все-таки есть чудеса на свете». Звезде вторил ее супруг Иосиф Пригожин: «Мы познакомились в старом городе в Швейцарии. Потрясающая у него жена, потрясающая семья».

А телеведущий Андрей Малахов объяснил в своей колонке для журнала StarHit, что Дмитрий очень переживал после смерти своего любимого педагога, а также директора, и, возможно, эти потери подкосили его.

«Разговаривая обо всем на свете, мы обязательно обсуждали свои тренировки в фитнес-клубах, и я всегда отмечал, в какой Дима великолепной спортивной форме.

Летом этого года от рака горла скончался наш общий друг — издатель Эндрю Полсон.

Тяжело переживал певец и смерть своего педагога Екатерины Иофель, и бессменного директора Елены Недосекиной. Но поверить в то, что через несколько месяцев страшный недуг, с которым тогда сражался Дмитрий, унесет из жизни и его, было невозможно. Столько в нем было энергии и силы», — рассказал Малахов.

Поклонники до сих пор выражают свои соболезнования родным и близким артиста в комментариях к их постам в Инстаграме и Фейсбуке, отмечая, что смерть Дмитрия — невосполнимая утрата для российской и мировой культуры.







