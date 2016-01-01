Армен Джигарханян развелся с Виталиной Цимбалюк-Романовской

По информации российских СМИ, 27 ноября брак 82-летнего Армена Джигарханяна и его 38-летней супруги Виталины Цимбалюк-Романовской был официально расторгнут. Суд принял окончательное решение о разводе на закрытом заседании.

15 октября в соцсетях появилась информация о том, что Виталина Цимбалюк-Романовская разыскивает своего мужа Армена Джигарханяна.

Вскоре после этого знаменитый актер заявил, что намерен развестись с молодой женой из-за того, что она хочет его убить, чтобы завладеть всем его имуществом.

За это время супруги успели сказать друг о друге множество нелестных слов, только решение о разводе у них было обоюдным.

27 ноября брак Виталины и Армена был официально расторгнут в мировом судебном участке 202 района Кунцево.

Об этом агентству ТАСС сообщила пресс-секретарь учреждения Дарья Галкина: «Суд в закрытом судебном заседании официально расторг брак между Джигарханяном и Цимбалюк-Романовской».

Адвокат режиссера Евгений Парфенов рассказал, что Виталина не возражала против развода.

«Совместно нажитого имущество у супругов нет, все числится за ней», — подчеркнул юрист.

Также мужчина отметил, что официально брак был заключен 25 февраля 2016 года.





