Олег Табаков прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Актер, режиссер, художественный руководитель МХТ Чехова и «Табакерки» Олег Табаков доставлен в реанимацию московской первой Градской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. В свою очередь представители театра данную информацию опровергли, заявив «Интерфаксу», что актер проходит плановое обследование.

«Олег Павлович поступил в первую Градскую больницу в крайне тяжелом состоянии в понедельник. Он находится в шестом отделении реанимации», - сказали «Интерфаксу» в пресс-службе.

В свою очередь в пресс-службе театра «Табакерка» (которым руководит О.Табаков - прим.ред.) заявили «Интерфаксу», что Олег Табаков проходит плановое обследование, ни о какой реанимации речи не идёт.

«Все нормально, Олег Павлович проходит плановое обследование по направлению стоматология, ни о какой реанимации речи не идет. Он находится в ОАО «Медицина», это клиника Союза Театральных деятелей, для проведения качественного обследования», - сказали в пресс-службе «Табакерки».

На сайте МХТ говорится, что спектакль «Юбилей ювелира», поставленный к 80-летию Табакова, в котором он исполняет главную роль, 29 ноября отменен. Причины отмены спектакля не объясняются.

Позже сам актер прокомментировал сообщения о своей госпитализации. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».



«Я болен», — сказал артист и положил трубку.

В сентябре 82-летнему Табакову вызывали «скорую», но тогда в театре это объяснили приступом зубной боли, а позже сообщили, что режиссер чувствует себя нормально.