Кузьмин впервые прокомментировал страшный диагноз, поставленный ему Пугачевой

Весной этого года Алла Пугачева шокировала поклонников, заявив в одном из телешоу, что у ее давнего друга и, по слухам, экс-возлюбленного Владимира Кузьмина рассеянный склероз. На днях рокер высказался по этому поводу в новом интервью и расставил все точки над i.

Не так давно весь Рунет обсуждал скандальное выступление 61-летнего Владимира Кузьмина в Ростове-на-Дону — якобы певец вышел на сцену подшофе.

Через некоторое время в эфире шоу «Сегодня вечером» давняя подруга Владимира Алла Пугачева заявила: «Мне невероятно обидно, когда говорят, что Володя опять напился на своем концерте. Я-то знаю, что у него очередной приступ случился».

Примадонна имела ввиду приступ рассеянного склероза — хронического аутоимунного заболевания, которое поражает нервную систему человека и провоцирует плохое самочувствие и ряд других проблем.

Однако за кулисами недавнего шоу «Эх, разгуляй!» Владимир Кузьмин выглядел бодрым и абсолютно здоровым, хотя и не пожелал снять темные очки. Он заявил в интервью корреспондентам телепередачи «Ты не поверишь!»:

«Впервые слышу про какой-то склероз. Да это просто гон, бред».

Друг музыканта Вячеслав Добрынин на том же концерте пообщался с Кузьминым и подтвердил журналистам, что рокер находится в отличной форме.

Владимир по-прежнему счастлив с женой Екатериной, которая младше его на 27 лет. Недавно супруги отметили топазовую свадьбу — 16 лет совместной жизни.





