Состояние госпитализированного Олега Табакова стабилизировалось

Днем 27 ноября стало известно, что 82-летний Олег Табаков попал в реанимацию. Об этом российским СМИ сообщили в Городской клинической больнице № 1 имени Пирогова. Сегодня появились первые новости о том, как сейчас себя чувствует знаменитый режиссер.

Вчера на официальном сайте МХТ появилась новость о том, что спектакль «Юбилей ювелира», который был поставлен к юбилею Олега Табакова, играющего в нем главную роль, был отменен. Вскоре после этого журналисты выяснили, что знаменитый актер и режиссер был срочно доставлен в реанимацию Городской клинической больницы № 1 имени Пирогова.

Некоторое время никаких данных о состоянии Олега Павловича не поступало. Однако недавно агентству «Интерфакс» стало известно, что актер по-прежнему находится в реанимации, но уже стабилизирован.

«Олегу Павловичу сегодня лучше, его состояние стабилизировалось. Но о переводе его из реанимации в обычную палату говорить пока рано», — сообщил источник агентства.

При этом ранее в пресс-службе «Табакерки» заявили, что Табаков проходит плановое обследование «по направлению стоматология» и ни о какой госпитализации речи не идет.