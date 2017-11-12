Сати Казанова рассказала, почему ее не брали замуж до 35 лет

Сати Казанова не скрывает, что у нее непростой характер. На днях певица поделилась с подписчиками в Инстаграме, что одной из причин, почему она сыграла свадьбу лишь недавно, могла стать звездная болезнь.

Сейчас Сати Казанова счастливо замужем за итальянцем Стефано Тиоццо. Однако личная жизнь артистки долгое время не складывалась. У Казановой было несколько долгих романов, но не один из них не закончился браком.

На днях Сати опубликовала в Инстаграме свежий пост и

призналась, что в начале карьеры у нее была звездная болезнь.

Я так сильно скучаю!...💚❤️ #comebackhome @stefanotiozzo A post shared by Sati Kazanova (@satikazanova) on Nov 12, 2017 at 2:01am PST

По мнению певицы, ее непростое поведение могло сказаться не только, например, на отношениях с домработницей и экс-коллегами по группе «Фабрика», но и на личной жизни.

«Я и сейчас не подарок, но, поверьте, гораздо лучше прежнего! (Вот что меня раньше «замуж не брали» то!) В то опасное «звездное» время поставить меня на место могли только сестры и родители», —

написала Казанова (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Фолловеры в комментариях к посту отметили, что помнят своенравный характер Сати со времен «Фабрики звезд» и рады тем изменениям, которые произошли с ней за эти годы.

Многие подписчики похвалили Казанову за откровенное признание и добавили, что главное — это уметь признавать свои ошибки и то, что она все-таки обрела свое женское счастье.