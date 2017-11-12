Сати Казанова рассказала, почему ее не брали замуж до 35 лет

Сати Казанова не скрывает, что у нее непростой характер. На днях певица поделилась с подписчиками в Инстаграме, что одной из причин, почему она сыграла свадьбу лишь недавно, могла стать звездная болезнь.
Сейчас Сати Казанова счастливо замужем за итальянцем Стефано Тиоццо. Однако личная жизнь артистки долгое время не складывалась. У Казановой было несколько долгих романов, но не один из них не закончился браком.
На днях Сати опубликовала в Инстаграме свежий пост и
призналась, что в начале карьеры у нее была звездная болезнь.
По мнению певицы, ее непростое поведение могло сказаться не только, например, на отношениях с домработницей и экс-коллегами по группе «Фабрика», но и на личной жизни.
«Я и сейчас не подарок, но, поверьте, гораздо лучше прежнего! (Вот что меня раньше «замуж не брали» то!) В то опасное «звездное» время поставить меня на место могли только сестры и родители», —
написала Казанова (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Фолловеры в комментариях к посту отметили, что помнят своенравный характер Сати со времен «Фабрики звезд» и рады тем изменениям, которые произошли с ней за эти годы.
Многие подписчики похвалили Казанову за откровенное признание и добавили, что главное — это уметь признавать свои ошибки и то, что она все-таки обрела свое женское счастье.
Как же красиво, когда человек идёт за своей мечтой - безудержно и смело! 🙏✨💖✨ Недавно, на балу Петра Аксёнова @axenoff мы были и свидетелями, и участниками воплощения мечты в реальность - возрождения духа Руси, духа аристократии ✨🤴🏻👸🏻✨ Восхитительнее события я ещё не видела! И красота была не столько во внешнем. Атмосфера была настолько сказочной и даже волшебной, все казалось сном! Казалось, все гости вдруг, на один вечер, поверили в некое Чудо и проживали его...✨💖✨ А показ новой ювелирной коллекции «Princess Anastasia» оказался настоящим представлением, репродукцией самой императорской семьи Романовых... 👑 И мы @stefanotiozzo ощутили себя не просто гостями роскошного бала, а гостями царской семьи! ✨🌸🤴🏻👸🏻🌸✨ Спасибо тебе, милый Пётр, за тепло и заботу, которыми ты окутал нас 🤗 И всем причастным - низкий поклон 🙏 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨ За платье, так быстро и трепетно сшитое, благодарю моего нового друга - @kuteiko_couture 🌸🌸🌸👏👏👏 @axenoffjewellery #AxenoffTiaraball #beauty #princess #anastasia #princessanastasia @angleterrehotel #санктпетербург @astoriahotel