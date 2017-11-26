Поймали! В Сеть попало новое фото Земфиры, где она счастливо улыбается

Поклонники уже давно считают 41-летнюю Земфиру настоящей Царевной Несмеяной — певица предпочитает фотографироваться, не улыбаясь и вообще не выражая никаких эмоций. Но на свежем снимке с друзьями, который всплыл в Сети, рок-дива демонстрирует широкую счастливую улыбку.
На днях в Рунете всплыл свежий снимок певицы Земфиры и ее друзей — среди них была Светлана Бондарчук, а автором кадра стала Рената Литвинова.
При этом исполнительница хита «Бесконечность» улыбается, а ведь обычно она предпочитает позировать с серьезным выражением лица. Земфира в принципе очень редко появляется на публике и практически не дает интервью.
Она также довольно давно не выходила на сцену, а последний альбом «Жить в твоей голове» вышел аж 4,5 года назад. Поэтому поклонники бурно реагируют на каждое новое фото рок-звезды.
Этот дружеский снимок не стал исключением:
интернет-пользователи засыпали Земфиру комплиментами и просьбами поскорее порадовать их новыми хитами.