Поймали! В Сеть попало новое фото Земфиры, где она счастливо улыбается

Поклонники уже давно считают 41-летнюю Земфиру настоящей Царевной Несмеяной — певица предпочитает фотографироваться, не улыбаясь и вообще не выражая никаких эмоций. Но на свежем снимке с друзьями, который всплыл в Сети, рок-дива демонстрирует широкую счастливую улыбку.

На днях в Рунете всплыл свежий снимок певицы Земфиры и ее друзей — среди них была Светлана Бондарчук, а автором кадра стала Рената Литвинова.

👁 by @renatalitvinovaofficiall Публикация от VR (@a030aa) Ноя 26 2017 в 11:51 PST

При этом исполнительница хита «Бесконечность» улыбается, а ведь обычно она предпочитает позировать с серьезным выражением лица. Земфира в принципе очень редко появляется на публике и практически не дает интервью.

Она также довольно давно не выходила на сцену, а последний альбом «Жить в твоей голове» вышел аж 4,5 года назад. Поэтому поклонники бурно реагируют на каждое новое фото рок-звезды.

Этот дружеский снимок не стал исключением: