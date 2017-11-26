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Поймали! В Сеть попало новое фото Земфиры, где она счастливо улыбается

woman.ru
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Земфира Рамазанова | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Поклонники уже давно считают 41-летнюю Земфиру настоящей Царевной Несмеяной — певица предпочитает фотографироваться, не улыбаясь и вообще не выражая никаких эмоций. Но на свежем снимке с друзьями, который всплыл в Сети, рок-дива демонстрирует широкую счастливую улыбку.

На днях в Рунете всплыл свежий снимок певицы Земфиры и ее друзей — среди них была Светлана Бондарчук, а автором кадра стала Рената Литвинова.

👁 by @renatalitvinovaofficiall

Публикация от VR (@a030aa)

При этом исполнительница хита «Бесконечность» улыбается, а ведь обычно она предпочитает позировать с серьезным выражением лица. Земфира в принципе очень редко появляется на публике и практически не дает интервью.

Она также довольно давно не выходила на сцену, а последний альбом «Жить в твоей голове» вышел аж 4,5 года назад. Поэтому поклонники бурно реагируют на каждое новое фото рок-звезды.

Этот дружеский снимок не стал исключением:

интернет-пользователи засыпали Земфиру комплиментами и просьбами поскорее порадовать их новыми хитами.

Земфира Рената Литвинова
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