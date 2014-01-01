Анастасия Заворотнюк проиграла суд и теперь должна банку более 700 тысяч долларов

28 ноября в Замоскворецком суде столицы состоялось слушание дела по иску банка к 46-летней Анастасии Заворотнюк. В итоге заседания было решено взыскать с актрисы около 730 тысяч долларов. Адвокат артистки заявил, что намерен обжаловать постановление суда.

В октябре 2015 года Анастасии Заворотнюк запретили выезжать из страны из-за многомиллионного долга перед одним из московских банков по кредитному договору, оформленному в 2014-м.

Тогда же Замоскворецкий суд частично удовлетворил иск банка, но в арбитраж поступило заявление о несостоятельности актрисы. На днях состоялось новое заседание по делу Анастасии.

Журналисты «Комсомольской правды» пообщались с адвокатом Заворотнюк Виктором Пастернаком. По информации прессы, суд больше чем вдвое сократил сумму начисленных кредитором пеней. Поэтому теперь актриса должна банку около 730 тысяч долларов.

«Мы дождемся судебное решение, чтобы понять, почему суд проигнорировал вопрос, связанный с злоупотреблением правом банком, он должен был отказать в удовлетворении требований. Он этого не сделал. Мы будем это обжаловать», — заявил адвокат в разговоре с журналистами.

Представители банка, несмотря на сокращение суммы неустойки вдвое, решением суда остались довольны.





