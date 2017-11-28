ВИДЕО: Звезда «Голоса» Александр Панайотов выступил в Риге

28 ноября на сцене Дома Конгрессов с программой «Непобедимый» выступил один из самых востребованных молодых российских певцов - Александр Панайотов. Артист выступил на рижской сцене с командой профессиональных музыкантов, исполнив лучшие песни своего авторства, а также бессмертные хиты. Александр подарил публике два часа приятной музыки, потрясающего голоса, невероятно теплое общение и немало неожиданных признаний.

Александр Панайотов знаком многим по российскому телепроекту «Голос», придя в который он стал настоящей сенсацией. Артист занимается музыкой более 14 лет и неуклонно продолжает совершенствовать себя и свою музыку.

Едва появившись на сцене Дома Конгрессов, певец сердечно поблагодарил публику за возможность выступить в нашем городе.

«Я так давно об этом мечтал! Рига, я буду петь сегодня для вас!» - сказал Панайотов, поклонившись зрительному залу.

Стоит отметить, что это первый сольный концерт артиста в латвийской столице.

Сейчас Александр работает в продюсерском центре Григория Лепса, о чем неоднократно с благодарностью отзывался на рижском концерте.

«Я рад, что на «Голосе» Григорий выбрал меня. А как он за меня боролся! Я не мог не пойти к нему. Он, кстати, как и я Рак по знаку Зодиака, мы понимаем друг друга. Для меня честь исполнять его песни», - поделился со зрителями Панайотов со сцены Дома Конгрессов.

«Чувствовать тебя», «Непобедимый», «Я слушал дождь», «Зачем тебе я», Careless Whisper и многие другие песни звучали в исполнении Панайотова и сопровождении живой музыки.

Представительницы прекрасного пола благодарили певца не только аплодисментами, но и букетами цветов.

Александр Панайотов оценил прием латвийской публики, восхищенно отзываясь в соцсетях.

«Рига! Большое спасибо Вам! Это было грандиозно!!! Такие доооолгие овации!!!!!», - написал он в Instagram.

Рига! Большое спасибо Вам! Это было грандиозно!!! Такие доооолгие овации!!!!! 👏🏼👏🏼👏🏼 спасибо! A post shared by АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ (@panaiotov) on Nov 28, 2017 at 1:42pm PST

После концерта зрители также делились впечатлениями и видео в соцсетях. Смотрите, как это было!

🙂😉Я НЕ ПОБЕДИМ , КОГДА РЯДОМ - ТЫ!!!🗣🔥⚡️🎼🎹🎤🎆🇱🇻#like#relax#lv#panaiotov#followme #followback #follow#followforfollow #like4likeback #likesplease #people#music#onlyme#life#qwerty#russia #song#goodtime#time#wow#art#shock#happy#@panaiotov#best A post shared by Aleksejs Gaponovs (@g.alexm) on Nov 28, 2017 at 1:06pm PST

Нереальный Александр @panaiotov !!Рига!!Это было Волшебство Музыки!!🎶🎶🎶👏👏👏 #panayotov #панайотов #александрпанайотов #Непобедимый #riga #panayotovfans @kate_kora A post shared by mar mari (@marinadbh88) on Nov 29, 2017 at 12:23am PST

Это был прекрасный вечер ноября. Вечером с прекрасным человеком,с его шикарным голосом и музыкой в правильном ее понимание. Это было прекрасно🎤🎵❤️ #панайотов тов #непобедимый #рига #281117 A post shared by Jekaterina Oļševska (@katya_olsevska) on Nov 28, 2017 at 12:14pm PST

💗💗💗 Рига #турнепобедимый #александрпанайотов #панайотов #непобедимый @mamcq - NO WORDS NEEDED @panaiotov A post shared by PANAIOTOV.COM (@panaiotov_official_fanclub) on Nov 28, 2017 at 1:36pm PST

@panaiotov #georgemichael #riga ❤️ A post shared by Olga Solovjova (@loresmo) on Nov 28, 2017 at 12:54pm PST

Саша @panaiotov Необыкновенный!! Браво!!Супер!!👏👏👏🔥🔥🔥🔥 #panaiotov #Панайотов #александрпанайотов #Непобедимый #panaytovfans #riga @kate_kora A post shared by mar mari (@marinadbh88) on Nov 28, 2017 at 1:27pm PST

Отметим, что 29 ноября Александр Панайотов выступит концертном зале «GORS» (Резекне).