ВИДЕО: Звезда «Голоса» Александр Панайотов выступил в Риге

28 ноября на сцене Дома Конгрессов с программой «Непобедимый» выступил один из самых востребованных молодых российских певцов - Александр Панайотов. Артист выступил на рижской сцене с командой профессиональных музыкантов, исполнив лучшие песни своего авторства, а также бессмертные хиты. Александр подарил публике два часа приятной музыки, потрясающего голоса, невероятно теплое общение и немало неожиданных признаний.
Александр Панайотов знаком многим по российскому телепроекту «Голос», придя в который он стал настоящей сенсацией. Артист занимается музыкой более 14 лет и неуклонно продолжает совершенствовать себя и свою музыку.
Едва появившись на сцене Дома Конгрессов, певец сердечно поблагодарил публику за возможность выступить в нашем городе.
«Я так давно об этом мечтал! Рига, я буду петь сегодня для вас!» - сказал Панайотов, поклонившись зрительному залу.
Стоит отметить, что это первый сольный концерт артиста в латвийской столице.
Сейчас Александр работает в продюсерском центре Григория Лепса, о чем неоднократно с благодарностью отзывался на рижском концерте.
«Я рад, что на «Голосе» Григорий выбрал меня. А как он за меня боролся! Я не мог не пойти к нему. Он, кстати, как и я Рак по знаку Зодиака, мы понимаем друг друга. Для меня честь исполнять его песни», - поделился со зрителями Панайотов со сцены Дома Конгрессов.
«Чувствовать тебя», «Непобедимый», «Я слушал дождь», «Зачем тебе я», Careless Whisper и многие другие песни звучали в исполнении Панайотова и сопровождении живой музыки.
Представительницы прекрасного пола благодарили певца не только аплодисментами, но и букетами цветов.
Александр Панайотов оценил прием латвийской публики, восхищенно отзываясь в соцсетях.
«Рига! Большое спасибо Вам! Это было грандиозно!!! Такие доооолгие овации!!!!!», - написал он в Instagram.
После концерта зрители также делились впечатлениями и видео в соцсетях. Смотрите, как это было!
Сегодня мне посчастливилось побывать на концерте поразительно талантливого,тонкого,чувственного @panaiotov ❤Его невероятный бархатный и в то же время мощный голос просто завораживает🌌🙈В общении с публикой он обволакивает своей теплотой и подкупает открытостью👩❤👩Мне,как вокалистке,безусловно,есть чему у него учиться🎤И теперь я,как он когда-то мечтал спеть дуэтом с Джорджем Майклом,буду мечтать спеть с ним🎶А еще лучше-взять у него пару уроков😇
Отметим, что 29 ноября Александр Панайотов выступит концертном зале «GORS» (Резекне).