Звезда фильма «Ирония судьбы» Андрей Мягков госпитализирован

Народный артист России Андрей Мягков попал в больницу в Москве. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Я госпитализирован, но состояние очень и очень хорошее», — подчеркнул актер.

79-летний Андрей Мягков снялся в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс» и «Послесловие». С 1987 года артист служит в МХТ имени Чехова.

27 ноября стало известно, что 82-летний Табаков был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова в понедельник. Его поместили в шестое отделение реанимации. Сообщалось, что у него диагностировали заражение крови.

По данным источника издания «Пятый канал», врачи пытаются стабилизировать состояние актера. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.