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Олега Табакова экстренно прооперировали: врачи пытаются спасти его

Lenta.ru 1
Фото: ITAR-TASS/ScanPix

Народного артиста СССР Олега Табакова экстренно прооперировали в Москве. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания в медицинском учреждении, врачи пытаются стабилизировать состояние актера. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

82-летний Табаков был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова в понедельник. Его поместили в шестое отделение реанимации. Сообщалось, что у него диагностировали заражение крови.

Олег Табаков исполнил роли в таких фильмах, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит», «Человек с бульвара Капуцинов». Артист также является художественным руководителем МХТ имени Чехова и «Табакерки».

СССР
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