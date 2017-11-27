ВИДЕО: Как выросла и расцвела младшая дочь Игоря и Ольги Крутых

Большинство интернет-пользователей помнят младшую дочь Игоря Крутого маленькой, кудрявой и улыбчивой девчонкой. Недавно же в Сети появились новые снимки 14-летней Саши — судя по ним, в последнее время она заметно повзрослела и превратилась в настоящую красавицу.

Виктория Крутая нечасто публикует в своем Инстаграме фото и видео с младшей сестрой Сашей, однако на днях наконец порадовала поклонников подобной публикацией. Девушка выложила видео, на котором рассказала об одном из своих бьюти-ритуалов.

В кадр также попала и Саша, которую фолловеры узнали с большим трудом.

За последний год младшая дочь Игоря и Ольги Крутых похорошела и повзрослела.

Видно, что 14-летняя красавица уже берет пример со старшей сестры и активно экспериментирует с макияжем. У девушки аккуратно подчеркнуты брови и выделены губы.

Как нам кажется, с годами Саша все больше походит на своего знаменитого отца.