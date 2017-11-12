Ани Лорак вспомнила о тяжелом детстве

Мало кто знает, что в нежном возрасте популярной певице Ани Лорак пришлось столкнуться с трудностями и лишениями. В новом интервью певица призналась, что у ее матери, которая осталась одна с четырьмя детьми, практически не было денег.

Далеко не все звезды отечественного шоу-бизнеса родились, как говорится, с серебряной ложкой во рту. Многим из знаменитостей пришлось проделать тяжелый пусть к успеху и славе.

Например, Ани Лорак на днях призналась, что ее детство не было безоблачным. В интервью порталу Sobesednik.ru певица рассказала, какие лишения ей пришлось пережить.

😁Мне 15 лет и я победила на вокальном конкурсе «Веселад» Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Ноя 20 2017 в 10:01 PST

«С папой они уже расстались, поэтому от работы маме как одиночке дали большой дом. Это был не дом в полном понимании слова, а просто крыша над головой и стены — жилье, которое нужно было обустроить. Сразу все привести в порядок мама не могла, денег не было», — вспомнила Ани.

😁Уникальное детское фото,где я с мамой и куклой Катей ,которой обстригла волосы. 🤗Тёплого вечера в кругу близких людей.. Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Ноя 20 2017 в 7:45 PST

По словам Лорак, им приходилось спать на матрасах прямо на полу. Родительница будущей певицы старалась обеспечить семью всем необходимым.

«Мама покупала продукты. Но хранить их было негде, на покупку холодильника нужно было копить. Поэтому все съестное быстро портилось», —

рассказала певица. Ани не стала скрывать, что огромной радостью для нее были поездки к папе и бабушке.