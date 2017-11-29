«Агрессивно-сексуальная»: подписчики Джанабаевой обсуждают ее новый дерзкий look

38-летняя Альбина Джанабаева в последнее время все чаще становится гостьей показов российских fashion-дизайнеров. На такие мероприятия певица особенно тщательно выбирает аутфиты.

29 ноября, за несколько часов до показа Игоря Чапурина, Альбина Джанабаева опубликовала в своем Инстаграме фотографию образа, в котором она отправилась на шоу. Придумать экстравагантный аутфит ей помогла стилист Кристина Лисовец.

Для Альбины было выбрано дерзкое асимметричное черное платье из текущей осенне-зимней коллекции Chapurin.

Кожаную модель с короткой юбкой стилист дополнила высокими замшевыми ботфортами в тон и крупными серьгами.

Перед вчерашним показом🌒🐾 в @chapurin_official экспериментировали с @lisovets_kasap и @olga_armand ❤️❤️❤️ A post shared by Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) on Nov 29, 2017 at 6:55am PST

В комментариях к снимку фолловеры Джанабаевой выразили свое восхищение. Они назвали образ эффектным, сексуальным и похвалили певицу за желание и готовность экспериментировать.

Конечно, кому-то look показался чересчур экстравагантным и даже неуместным, но, на наш взгляд, в таком наряде Альбина точно не потерялась на фоне гостей показа.





