Актриса из «бондианы» призналась, что почти ослепла

Британская актриса Джуди Денч призналась, что постепенно теряет зрение. На Международном кинофестивале в Санта-Барбаре она призналась, что фактически она уже не может смотреть фильмы, передает The Guardian.

«Я все равно иду в кино с другом, и он рассказывает мне: «Теперь он целует ее» или «Он уходит«. Но я упускаю массу вещей, и это не очень весело», - призналась она.

В настоящее время Джуди Денч 82 года.

Ей была диагностирована макулодистрофия - заболевание, при котором поражается сетчатка глаза, а также нарушается центральное зрение.

Джуди Денч известна по ролям в фильмах про Джеймса Бонда, а также лентах «Джейн Эйр», «Гордость и предубеждение», «Шоколад» и других. На ее счету премии «Оскар» и «Золотой глобус».