LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Звезды Made in LV Музыка Кино Культура Пикантно Афиша Галереи

Актриса из «бондианы» призналась, что почти ослепла

korrespondent.net
Джуди Денч | Фото: REUTERS/Scanpix

Британская актриса Джуди Денч призналась, что постепенно теряет зрение. На Международном кинофестивале в Санта-Барбаре она призналась, что фактически она уже не может смотреть фильмы, передает The Guardian.

«Я все равно иду в кино с другом, и он рассказывает мне: «Теперь он целует ее» или «Он уходит«. Но я упускаю массу вещей, и это не очень весело», - призналась она.

В настоящее время Джуди Денч 82 года.

Ей была диагностирована макулодистрофия - заболевание, при котором поражается сетчатка глаза, а также нарушается центральное зрение.

Джуди Денч известна по ролям в фильмах про Джеймса Бонда, а также лентах «Джейн Эйр», «Гордость и предубеждение», «Шоколад» и других. На ее счету премии «Оскар» и «Золотой глобус».

0 Комментарии