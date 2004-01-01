Мария Шарапова сыграет саму себя в фильме «Восемь подруг мисс Оушен»

Теннисистка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс, назвавшая россиянку маленькой сучкой после поражения от нее в финале Уимблдона-2004, сыграют самих себя в фильме «Восемь подруг мисс Оушен». Представительницы спортивного мира появятся на экране в небольших ролях, сообщает Tennis World.

Главные роли в картине исполнят актрисы Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонэм Картер и Энн Хэтэуэй. Премьера спин-оффа «Друзей Оушена» запланирована на июнь 2018 года.

Шарапова вернулась в теннис 26 апреля 2017 года после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В первом матче на турнире в немецком Штутгарте она обыграла итальянку Роберту Винчи.

Шарапова выиграла 16 из 22 матчей в этом сезоне и победила на турнире в китайском Тяньцзине, она впервые за десять лет приняла участие в московском турнире «Кубок Кремля», но уступила в первом раунде теннисистке из Словакии Магдалене Рыбариковой. Этот матч стал последним для нее в текущем сезоне.

За свою карьеру 30-летняя россиянка выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе пять - серии Большого шлема и Итоговый турнир года - 2004. Шарапова также является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и победителем Кубка Федерации в составе сборной России.



