Вдова Олега Яковлева прокомментировала слухи о его внебрачном ребенке

После смерти Олега Яковлева в Сети появилась информация о том, что у певца есть внебрачный наследник. Все точки над i в этой теме расставила гражданская жена покойного солиста «Иванушек», Александра Куцевол.

47-летний Олег Яковлев ушел из жизни около 5 месяцев назад, однако в прессе по сей день множатся слухи вокруг его имени.

К примеру, одна из журналисток заявила, что в интервью певец рассказал ей о том, что у него есть внебрачный ребенок, который живет с мамой в Санкт-Петербурге. Эту информацию решила прокомментировать Александра Куцевол.

В интервью «Московскому комсомольцу» девушка призналась, что у нее нет сил читать подобные новости и опровергла домыслы о существовании у Яковлева наследника.

«Ну смешно ведь. Это были обычные посиделки на лавочке, где он брякнул, мол, да есть дети. Он всегда в шутку так говорил: «Да, у меня куча детей по всей стране», потому что часто задавали этот вопрос — Олег устал от него», —

объяснила Александра слова покойного возлюбленного.

По словам Куцевол, сенсанционное заявление о ребенке сделала дама, которая только представляется журналисткой и ходит по всевозможным ток-шоу.

Вдова Яковлева утверждает, что она рассказывает небылицы об ушедшем артисте с целью наживы.

Александра также призналась, что

лже-журналистка докучала им с Олегом в течение нескольких лет, и выразила надежду, что вскоре она наконец оставит ее в покое и не будет омрачать светлую память о певце.







