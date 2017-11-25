Элина Малыгина вернулась к мужу-миллионеру

Художница и бывшая актриса театра «Дайлес» Элина Малыгина, которая летом объявила о начале новой жизни без супруга Валерия Малыгина, все-таки вернулась в Латвию, чтобы воссоединиться с возлюбленным.

Как сообщает издание Kas Jauns, Элина подтвердила, что они с председателем правления Olainfarm снова вместе.

«У меня в отношениях с мужем все прекрасно», - коротко и лаконично заявила Малыгина.

Atvasara☔️ A post shared by Elina Maligina (@elinamaligina_com) on Nov 25, 2017 at 9:34am PST

Напомним, в начале сентября в СМИ появилась информация, что брак миллионера Валерия Малыгина и художницы Элины Малыгиной (Дзелме) на грани распада.

Элина рассказала журналу Kas Jauns, что вместе с дочерью начала новую жизнь в Австрии — без Валерия.

«Из Латвии я уехала с одним чемоданом и дочерью», - указала журналу Элина. На вопрос, означает ли это начало новой жизни, она ответила: «100% да».

Тогда Малыгина не стала комментировать, решила ли пара официально развестись, она указала: «С меня просто хватит. (..) Со стороны не видны нюансы. Самое важное то, можешь ли ты жить вместе. Если можешь, то цени это и живи. Но если не можешь, то нечего мучиться».