ФОТО: Средняя дочь Владимира Кузьмина выросла его копией и пошла по стопам отца

Пользователи Сети обсуждают невероятное сходство 62-летнего Владимира Кузьмина с его 31-летней дочерью Мартой. Снимок, который девушка выложила в Инстаграме, вызвал бурную реакцию у поклонников.

Около пятнадцати лет назад у Владимира Кузьмина убили дочь, 25-летнюю Елизавету. Позже самоубийство совершил 26-летний наследник Кузьмина, Степан.

Сегодня у певца остались три дочери: Соня, а также внебрачные дети Марта и Николь.

Поклонники артиста считают, что Марта растет точной копией отца. Девушка сейчас также активно занимается музыкой и работает диджеем.

Дочь Владимира носит короткую стрижку и предпочитает платьям джинсы и футболки, из-за чего еще больше напоминает певца в молодости. К слову, Соня тоже обожает сцену.

Она принимала участие в «Фабрике звезд» на Первом канале. Однако успешной карьеры сделать у девушки не получилось, поэтому теперь она больше времени посвящает занятию флористикой.



