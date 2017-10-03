ФОТО: Средняя дочь Владимира Кузьмина выросла его копией и пошла по стопам отца

Пользователи Сети обсуждают невероятное сходство 62-летнего Владимира Кузьмина с его 31-летней дочерью Мартой. Снимок, который девушка выложила в Инстаграме, вызвал бурную реакцию у поклонников.
Около пятнадцати лет назад у Владимира Кузьмина убили дочь, 25-летнюю Елизавету. Позже самоубийство совершил 26-летний наследник Кузьмина, Степан.
Сегодня у певца остались три дочери: Соня, а также внебрачные дети Марта и Николь.
Поклонники артиста считают, что Марта растет точной копией отца. Девушка сейчас также активно занимается музыкой и работает диджеем.
Дочь Владимира носит короткую стрижку и предпочитает платьям джинсы и футболки, из-за чего еще больше напоминает певца в молодости. К слову, Соня тоже обожает сцену.
🍁🍁🍁 Цветок к груди приколот, Кто приколол - не помню. Ненасытим мой голод На грусть, на страсть, на смерть. Виолончелью, скрипом Дверей и звоном рюмок, И лязгом шпор, и криком Вечерних поездов, Выстрелом на охоте И бубенцами троек - Зовете вы, зовете Нелюбленные мной! Но есть еще услада: Я жду того, кто первый Поймет меня, как надо - И выстрелит в упор.
Она принимала участие в «Фабрике звезд» на Первом канале. Однако успешной карьеры сделать у девушки не получилось, поэтому теперь она больше времени посвящает занятию флористикой.