Актер Тимур Еремеев доказал, что является родным сыном Спартака Мишулина

В этом году скандал вокруг семьи народного артиста РСФСР Спартака Мишулина обсуждали на телевидении и в прессе. После того как актер Тимур Еремеев заявил, что является внебрачным сыном Мишулина, многие порицали его за клевету, однако звезда сериала «Кухня» сумел доказать, что говорил правду.

На протяжении долгих месяцев Тимур Еремеев пытался доказать, что является сыном знаменитого артиста Спартака Мишулина.

Когда молодой актер выступил с таким заявлением, дочь звезды советского кино, звезда сериала «Физрук» Карина, резко ответила ему, дав понять, что не только не хочет принимать сводного брата в семью, но и готова отстаивать честь своего отца в суде.

Актриса потребовала моральную компенсацию в 1 миллион рублей (14,3 тысячи евро - Прим. ред.).

Вот только теперь она вряд ли получит эти деньги: на днях стало известно, что Тимур не обманывал публику и Спартак Васильевич — действительно его родной отец.

Выявить это помог генетический тест, результаты которого во всеуслышание были оглашены в эфире ток-шоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым.

Поклонники, коллеги и журналисты сразу после этих новостей принялись поздравлять Тимура, отмечая, что ничуть не сомневались в его честности. Сам же Еремеев призывает общественность не подливать масла в огонь его открытого конфликта со сводной сестрой.

«Мне кажется, Карине будет легче принять это все, если ее не будут накручивать!» — считает Тимур.

Также он просит обратить внимание на то, что стремился доказать свое родство с Мишулиным не для того, чтобы позлорадствовать, а для того, чтобы восстановить справедливость.



