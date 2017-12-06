Поклонники едва узнали располневшую 60-летнюю Татьяну Догилеву

На днях Татьяна Догилева и Инга Оболдина стали гостьями шоу Ивана Урганта. Актрисы рассказали о своей новой работе — музыкальной драме «Жги!». Зрители Первого обратили внимание на то, как изменилась фигура звезды фильма «Блондинка за углом».

В последнее время Татьяна Догилева практически не снимается в кино. Звезда советского и российского кинематографа предпочитает жить в Юрмале.

«Длительные прогулки, хороший воздух, хорошая вода, еда, нет агрессии большого города. Меня устраивает медленный ритм жизни, который я полюбила», –

рассказала в одном из интервью актриса. Однако недавно знаменитость сделала исключение и приняла участие в съемках картины «Жги!».

6 декабря знаменитость стала приглашенной гостьей на шоу «Вечерный Ургант».

Пользователи Сети, которые увидели фотографию с бэкстейджа программы, были поражены тем, как выглядит Татьяна. «Поправилась так», «Догилеву не узнать», «Как она изменилась», – пишут телезрители на официальной странице «Вечернего Урганта» в Инстаграме (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Отметим, что Татьяна Догилева, будучи востребованной актрисой театра и кино, всегда внимательно относилась к своей внешности. В конце 1990-х она решилась на пластическую операцию, сделав круговую подтяжку лица.

