Изменявший супруге Авраам Руссо хочет к ней вернуться

48-летний Авраам Руссо стал героем программы «На самом деле». В студии Дмитрия Шепелева певец рассказал о своем нашумевшем разводе. Выяснилось, что он не всегда был верен супруге. Морела сейчас находится в США, но она пообщалась с мужем благодаря телемосту.

В начале октября Авраам Руссо объявил о разводе с женой Морелой после 12 лет брака.

В последнее время певец неоднократно участвовал в различных телешоу, где рассказывал о причинах разрыва с супругой.

Также в Сети появилась запись ссоры артиста и его избранницы. Чтобы окончательно расставить все точки над i, певец решил пройти детектор лжи. Авраам стал героем программы «На самом деле».

В студии он признался, что не в состоянии обеспечивать жену и детей, которые проживают в шикарном доме.

«Мы все понимаем, что в шоу-бизнесе есть свои сложности. Это не значит, что я не зарабатываю, но у меня нет в ячейке сотни тысяч долларов», —

объяснил артист. Позднее редакторы программы связались с Морелой, которая благодаря телемосту смогла пообщаться с супругом.

Также специалисты задали Руссо ряд вопросов, после которых стало понятно, что он неоднократно изменял жене. Эксперты выяснили, что артист мечтает вернуться к супруге.

Морела заявила, что пока не готова прощать Аврааму измены.

Тогда слово взяла Катя Гордон, которая обвинила певца во лжи.

Руссо не стал терпеть нападки со стороны юриста и покинул студию, правда, вскоре он вернулся и заявил, что готов приехать в Америку к своей супруге, чтобы попытаться начать все с чистого листа.



