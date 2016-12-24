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ФОТО: 68-летняя Алла Пугачева вышла в свет в кокетливом мини

Русский TVNET
Алла Пугачева | Фото: Ieva Čīka / LETA

Звезда российской эстрады Алла Пугачева, несмотря на солидный возраст, продолжает радовать поклонников своими смелыми образами. В гардеробе Примадонны присутствуют игривые мини, шорты, воздушные ткани и яркие аксессуары. На днях певица снова вышла в свет в кокетливом платье, подчеркнувшим ее подтянутую фигуру.

В микроблоге Instagram артистка опубликовала фото с мероприятия, на котором она позирует в черном мини-платье c оголенными плечами и высоких ботфортах.

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Поздравляем с Днем Рождения Ольгу Крутую.🌺🌺🌺🌺🌺

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Стоит отметить, что нередко Алла показывает в соцсети и своих 4-летних детей Лизу и Гарри.

Домашний спорт.#ЛизаГарик.

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С днем рождения,детки! Счастью моему 4 года.💋💋

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С днем рождения,брат!!!

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От Лизаветы я такого не ожидала.

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Лиза жжет

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Алла Пугачева
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