ФОТО: 68-летняя Алла Пугачева вышла в свет в кокетливом мини

Звезда российской эстрады Алла Пугачева, несмотря на солидный возраст, продолжает радовать поклонников своими смелыми образами. В гардеробе Примадонны присутствуют игривые мини, шорты, воздушные ткани и яркие аксессуары. На днях певица снова вышла в свет в кокетливом платье, подчеркнувшим ее подтянутую фигуру.
В микроблоге Instagram артистка опубликовала фото с мероприятия, на котором она позирует в черном мини-платье c оголенными плечами и высоких ботфортах.
Стоит отметить, что нередко Алла показывает в соцсети и своих 4-летних детей Лизу и Гарри.