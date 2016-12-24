ФОТО: 68-летняя Алла Пугачева вышла в свет в кокетливом мини

Звезда российской эстрады Алла Пугачева, несмотря на солидный возраст, продолжает радовать поклонников своими смелыми образами. В гардеробе Примадонны присутствуют игривые мини, шорты, воздушные ткани и яркие аксессуары. На днях певица снова вышла в свет в кокетливом платье, подчеркнувшим ее подтянутую фигуру.

В микроблоге Instagram артистка опубликовала фото с мероприятия, на котором она позирует в черном мини-платье c оголенными плечами и высоких ботфортах.

😜😜😜 A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Dec 1, 2017 at 1:51pm PST

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Dec 23, 2016 at 9:48pm PST

Поздравляем с Днем Рождения Ольгу Крутую.🌺🌺🌺🌺🌺 A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Nov 28, 2017 at 9:00am PST

Стоит отметить, что нередко Алла показывает в соцсети и своих 4-летних детей Лизу и Гарри.

Домашний спорт.#ЛизаГарик. A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Nov 30, 2017 at 12:15am PST

С днем рождения,детки! Счастью моему 4 года.💋💋 A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Sep 18, 2017 at 12:41am PDT

С днем рождения,брат!!! A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Mar 24, 2017 at 2:43am PDT

От Лизаветы я такого не ожидала. A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Jan 28, 2017 at 5:22am PST