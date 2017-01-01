42-летняя актриса Елена Захарова стала мамой

Елена Захарова долгое время не комментировала свое интересное положение и лишь недавно рассказала о том, что в ближайшее время планирует полностью посвятить себя материнству. 8 декабря у актрисы родилась дочь.

В октябре в отечественных СМИ появилась новость о том, что Елена Захарова ждет ребенка.

Слухи, впрочем, ходили на протяжении нескольких месяцев: поклонники уже давно заметили округлившийся живот знаменитости.

Сама Елена никак не комментировала свое положение и долгое время скрывала изменившуюся фигуру под просторной одеждой.

Не так давно артистка дала интервью Татьяне Устиновой, в котором призналась, что планирует полностью посвятить семье: «В ближайшее время я, безусловно, вижу себя мамой и женой», — рассказала Захарова. Пол ребенка будущая мама прессе не сообщала. Радостное событие произошло восьмого декабря.

Об этом Елена рассказала порталу Hello.ru:

«Это правда — у меня родилась дочь. Я очень счастлива! Спасибо всем, кто верил и молился за меня», — поделилась она счастливой новостью.





