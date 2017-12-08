Алексей Панин два дня прожил на вокзале с бомжами

Российский актер Алексей Панин два дня прожил с бездомными на Казанском вокзале в Москве. Об этом он рассказал в ролике в своем Instagram.

Панин сообщил, что начал документальный проект «Погружение», посвященный жизни бездомных. Для того, чтобы лучше понять их, актер решил пожить с ними бок о бок.

Панин говорит, что в Москве сегодня 15 тысяч бездомных, и у каждого своя уникальная история.

Цель проекта — не осуждение бомжей, а попытка понять, когда в их жизни настал переломный момент, который отправил их жить на улицу.