Любовь Успенская рассказала, почему поссорилась с Филиппом Киркоровым

Филипп Киркоров и Любовь Успенская — давние друзья. Однако в этом году между знаменитостями случился конфликт. Певица раскрыла причину неурядицы одному из СМИ.

Тем, кто следит за российским шоу-бизнесом, известно, что Филлип Киркоров и Любовь Успенская являются хорошими приятелями.

Певец не раз говорил, что Любовь — его любимая певица. Тем удивительнее стала для поклонников новость о том, что знаменитости, оказывается, в ссоре.

Дело в том, что после того как Киркоров открыл свое караоке, его примеру решила последовать и Успенская. Король отечественной эстрады посчитал, что подруга хочет увести часть его клиентов, и перестал с ней общаться.

«Это его личное дело так говорить и считать. У Филиппа всегда происходит одинаково: сегодня ты — лучший друг, а завтра — враг. У меня такого не бывает. Я или дружу, или нет. Считаю ли я Филиппа другом? Да, считаю, конечно», —

поделилась певица с журналистами портала Собеседник.ru.

По словам исполнительницы, певец злится на нее из-за того, что ее бизнес идет лучше. Любовь утверждает,что даже не думала, что приятель может на нее обидеться.