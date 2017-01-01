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Музыкант Крис Ри потерял сознание на концерте

korrespondent.net
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Крис Ри | Фото: Кадр из видео

Известный британский певец и гитарист Крис Ри потерял сознание на сцене во время концерта в Оксфорде, упав прямо посреди исполнения песни.

«66-летний певец ... давал в Новом театре в Оксфорде тридцать пятый концерт с 37-ми запланированных в рамках турне, когда вдруг схватился за микрофон и упал на землю», – сообщает The Guardian.

Зрителям сообщили, что субботний концерт отменен, а музыканта доставили в больницу, где его состояние позже описали как «стабильный».

Кроме Ри наибольшей славы в Европе пользуется во второй половине 1980-х и в начале 1990-х годов. Его самый известный альбом The Road To Hell (Дорога в ад) после выхода в октябре 1989 г. Возглавил хит-парад Великобритании и стал трижды платиновым.

Напомним, в мае 2017 года известный гитарист Брюс Хэмптон, который стал основателем рок-группы Hampton Grease Band и был прозван «дедушкой джем-сцены», умер на концерте в честь собственного 70-летнего юбилея.

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