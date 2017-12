Музыкант Крис Ри потерял сознание на концерте

«66-летний певец ... давал в Новом театре в Оксфорде тридцать пятый концерт с 37-ми запланированных в рамках турне, когда вдруг схватился за микрофон и упал на землю», – сообщает The Guardian.

Зрителям сообщили, что субботний концерт отменен, а музыканта доставили в больницу, где его состояние позже описали как «стабильный».

I'm at the New Theatre Oxford.

Moments after I took this photo Chris Rea collapsed on stage.

Fell backwards after shaking and struggling to hold the microphone. pic.twitter.com/1ziIcc8xga— CörnishDarrenFewins (@Darren_Fewins) 9 декабря 2017 г.