ФОТО: Набранный вес изменил Юлию Началову

Кажется, еще не так давно рядом с именем Юлии Началовой в новостях упоминалась анорексия – певица сознательно худела и выглядела почти что истощенной. Но худощавую фигуру Юлия не удержала.

Теперь артистка выглядит гораздо крупнее, чем ее привыкли видеть поклонники.

Началову с изумлением опознали на фото, которое было размещено в соцсетях другой исполнительницей, Юлией Михальчик. Кадр с двумя певицами был сделан на съемках программы «Звезды сошлись».

При виде снимка многие интернет-пользователи не поверили глазам – узнать Юлию Началову с первого взгляда они не смогли.

Судя по публикациям в СМИ, только в 2016 году Юлия выглядела тонкой как тростинка.

Артистка тогда дала понять, что стала очень строго следить за питанием. В своем микроблоге она демонстрировала фолловерам снимки, из которых следовало, что питаться молодая женщина начала только одними овощами.

В то же время в прошлом Юлия Началова уже удивляла публику и репортеров периодическим похудением и следовавшей затем полнотой. Напомним, что диетологам хорошо известен такой феномен, получивший название «йо-йо».

По мнению специалистов, весовые «качели», когда человек то худеет, то поправляется, - крайне нежелательны для организма, так как способствуют его быстрому износу.