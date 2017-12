ФОТО: Набранный вес изменил Юлию Началову

Какая же сегодня веселая съемка была на @ntvru!))) по мне и не скажешь 😂😂😂 отсидели 3,5 часа, не вставая... мы бодры и веселы 💪🏻 @julianachalova @oskarkuchera #оскаркучера #юлияначалова #юлиямихальчик #звездысошлись #нтв #сильнаясмелаякаклебедьбелая #лебедьбелая #тынебойся #любиего #безответнаялюбовь #любимыепесни #артист #певица #instafollow #instalike

A post shared by Юлия Михальчик (@yuliya_mikhalchik) on Dec 8, 2017 at 10:09am PST