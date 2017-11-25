ФОТО: Набранный вес изменил Юлию Началову

Популярная российская певица, 36-летняя Юлия Началова обескуражила фанатов очередным преображением внешности. Артистка набрала дополнительные килограммы и сильно изменилась из-за этого.
Кажется, еще не так давно рядом с именем Юлии Началовой в новостях упоминалась анорексия – певица сознательно худела и выглядела почти что истощенной. Но худощавую фигуру Юлия не удержала.
Теперь артистка выглядит гораздо крупнее, чем ее привыкли видеть поклонники.
Какая же сегодня веселая съемка была на @ntvru!))) по мне и не скажешь 😂😂😂 отсидели 3,5 часа, не вставая... мы бодры и веселы 💪🏻 @julianachalova @oskarkuchera #оскаркучера #юлияначалова #юлиямихальчик #звездысошлись #нтв #сильнаясмелаякаклебедьбелая #лебедьбелая #тынебойся #любиего #безответнаялюбовь #любимыепесни #артист #певица #instafollow #instalike
Началову с изумлением опознали на фото, которое было размещено в соцсетях другой исполнительницей, Юлией Михальчик. Кадр с двумя певицами был сделан на съемках программы «Звезды сошлись».
При виде снимка многие интернет-пользователи не поверили глазам – узнать Юлию Началову с первого взгляда они не смогли.
☝️Летом мы с моими друзьями ездили в посёлок Холм Жирковский Смоленской области, посетили места боевых сражений дивизий Московского народного ополчения. 😜По дороге нам посчастливилось наблюдать интересную картину-на фонарном столбе было гнездо аистов, удивительное сооружение! В России еще с языческих времен аист считался птицей судьбы, вестником счастья и достатка. По сей день бытует предание, что в доме, над крышей которого совьет гнездо аист, будет царить счастье, дети расти здоровыми, огород и сад дадут обильный урожай. Люди верят, что эти птицы хорошо разбираются в людях: гнезда строят только у добрых и работящих. Если же разорить гнездо и убить птицу, то в дом придет несчастье. Существует примета, что за каждого убитого аиста судьба отберет у человека одного ребенка. У того же, кто спас аиста, вся жизнь будет удачливой и счастливой. Если аист сам покинул гнездо на крыше и перенес птенцов, быть в доме пожару или в него попадет молния. Аист над чьей-то избой пролетит – к родам. В древнеславянской мифологии аист прежде был человеком. Однажды бог дал ему мешок с гадами и велел выбросить в море, в огонь, закопать в яму, либо оставить на вершине горы. Человек из любопытства развязал мешок, и вся нечисть расползлась по земле. Тогда в наказание Бог превратил человека в аиста, чтобы он очищал землю от гадов. От стыда у аиста покраснели нос и ноги. Считается, что аисты имеют человеческие пальцы и душу; понимают язык человека; плачут слезами; молятся Богу (это их клекот); вместе справляют свадьбы; каждая семейная пара неразлучна и в случае гибели одного из супругов, другой добровольно идет на смерть; аист даже может покончить с собой из ревности. #интереснаяистория #аист #аистнакрыше #юляначалова #юлияначалова
Судя по публикациям в СМИ, только в 2016 году Юлия выглядела тонкой как тростинка.
Артистка тогда дала понять, что стала очень строго следить за питанием. В своем микроблоге она демонстрировала фолловерам снимки, из которых следовало, что питаться молодая женщина начала только одними овощами.
В то же время в прошлом Юлия Началова уже удивляла публику и репортеров периодическим похудением и следовавшей затем полнотой. Напомним, что диетологам хорошо известен такой феномен, получивший название «йо-йо».
По мнению специалистов, весовые «качели», когда человек то худеет, то поправляется, - крайне нежелательны для организма, так как способствуют его быстрому износу.