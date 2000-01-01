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Латвийские друзья поздравляют Илью Лагутенко c юбилеем альбома «Морская»

Русский TVNET
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В эту среду - 13 декабря - грандиозным концертом в «Арена Рига» «Мумий Тролль» отметит 20-летний юбилей альбома «Морская»! Не секрет, что с Латвией у группы особые отношения. Именно в Риге состоялся один из первых концертов «Мумий Троллей», здесь группа снимала клипы и записывала альбомы, которые впоследствии становились «золотыми» и «платиновыми». Илью Лагутенко связывает дружба с многими латвийскими музыкантами.

Латвийские друзья поздравили лидера «Мумий Тролль» с юбилеем его первого студийного альбома, который не просто стал культовым, но и изменил русский рок и русскоязычную музыкальную культуру в целом.

В юбилейную концертную программу, помимо песен«Морской», включено по песне с каждого из последующих альбомов, а также предусмотрены премьеры.

«Девочка», «Роза Люксембург», «Утекай», «Владивосток 2000»…Мы знаем, 13 декабря тысячи людей в «Арена Рига» будут петь эти песни хором!

Рига
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