СМИ: Игорь Крутой скрывает свой страшный диагноз

Известный российский композитор Игорь Крутой с недавнего времени стал беспокоить поклонников, которые подозревают, что он болен, на что, по их мнению, указывает болезненная худоба.

По данным СМИ, недавно в США Крутому провели срочное оперативное вмешательство. Подробности не приводились, поэтому нельзя с уверенностью говорит о том, чего конкретно касалось хирургическое вмешательство.

В близком окружении 63-летнего композитора подтвердили, что некоторое время назад он проходил лечение, сообщает Paparazzi. В свою очередь представители композитора пытаются заверить, что его лечение было давно запланировано.

В пользу версии о тяжелом недуге говорит и тот факт, что в самый последний момент Игорь Крутой отказался участвовать в проекте «Ты - супер», хотя до этого подписал необходимые соглашения.

Организаторы шоу подтвердили, что Игорь Яковлевич не сможет принять в нем участие «по личным причинам».

Добавим, что почитатели талантливого артиста желают ему скорейшего выздоровления, а также просят прояснить ситуацию по поводу самочувствия. Это предотвратит волну домыслов и догадок, которые на регулярной основе появляются на просторах интернета.