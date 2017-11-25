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Стали известны результаты ДНК-теста сына экс-супруги Вадима Казаченко

TopNews.ru
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Вадим Казаченко | Фото: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

СМИ узнали результаты ДНК-теста на отцовство ребенка Ольги Мартыновой, являвшейся ранее женой популярного в 90-х певца Вадима Казаченко. Согласно заключению экспертов Российского центра судебно-медицинской экспертизы при Министерстве здравоохранения, артист является отцом Филиппа, рожденного 10 марта 2017 года.

«Вероятность того, что Казаченко Вадим Геннадиевич действительно является биологическим отцом Казаченко Филиппа Вадимовича, по результатам настоящей экспертизы составляет не менее 99,99999998%. Экспертное исследование следует считать завершенным», - приводит StarHit слова специалистов.

Таким образом, в деле о том, кто является отцом малыша была поставлена точка. Сам Вадим Казаченко уже прокомментировал результаты ДНК-теста в соцсетях.

«Жизнь - не шоу, она должна продолжаться. Я хочу, чтобы все успокоились. Я сделаю все возможное, чтобы Филипп рос здоровым и счастливым ребенком», - отметил он.

ответ на вопрос #mylife #вадимказаченко

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Ранее Вадим Казаченко заявил о том, что не пртив участвовать в воспитании мальчика, но лишь в случае, если будет доказано его отцовство.

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