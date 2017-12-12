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ВИДЕО: Орбакайте с возрастом становится все больше похожа на знаменитую мать

woman.ru
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Кристина Орбакайте | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

На днях 46-летняя певица опубликовала ролик со съемок очередного клипа. Некоторые поклонники не узнали Кристину в новом образе и решили, что видят Аллу Пугачеву.

В обычной жизни Кристина Орбакайте предпочитает делать аккуратные укладки, собирая волосы на затылке. Однако в новом проекте артистка решила поэкспериментировать с образом. Для съемок в клипе на песню «Фарс» стилисты Орбакайте сделали ей объемную прическу.

Певица поспешила продемонстрировать ее подписчикам в Инстаграме, опубликовав видео с бэкстейджа. Большинство подписчиков пришло в восторг от сексуального образа Кристины, и отметив, что ее легко спутать с Аллой Пугачевой.

«Как сильно здесь похожа на маму», «Приняла за Аллу Борисовну!», «Очень похожа на Пугачеву!» — прокомментировали ролик фолловеры.

Некоторые пользователи Сети пришли к выводу, что сходство знаменитых родственниц обусловлено не новым образом Кристины, а тем, что Примадонна в последнее время сильно похудела.

Впрочем, среди фолловеров артистки нашлись и те, кто раскритиковал внешний вид Орбакайте, посчитав, что ей больше идут нежные образы, а не дерзкие.

Кристина Орбакайте
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