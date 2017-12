ВИДЕО: Орбакайте с возрастом становится все больше похожа на знаменитую мать

Снимаем #клип на песню #Фарс с @irinamironovamain #новинка от #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite @dolcegabbana #igorgulyaevshoes #muah @hagen_style

A post shared by KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) on Dec 12, 2017 at 11:25am PST