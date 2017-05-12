ФОТО: 43-летняя певица Натали сменила имидж и теперь выглядит на 18

На днях певица Натали удивила поклонников неожиданной бьюти-трансформацией. Звезда отказалась от холодного блонда и сделала модное окрашивание, с которым помолодела как минимум на 10 лет.

Перед Новым годом Натали решилась на неожиданный эксперимент. Долгое время исполнительница хита «О Боже, какой мужчина!» была верна одному и тому же оттенку блонда, а теперь сделала необычное колорирование.

Пряди у лица Наталья выкрасила в теплый желтый цвет. Кроме того, звезда начала зачесывать волосы на правую сторону, хотя раньше чаще всего делала прямой пробор.

Целую вас💋 Публикация от Наталья Рудина(певица Натали💖) (@natali_star74) Дек 12 2017 в 6:27 PST

Поклонники оценили внезапную бьюти-трансформацию певицы и решили, что с новой прической она стала выглядеть гораздо моложе своих лет.

Свой восторг они выразили в комментариях: «Без челки моложе и свежее», «Неожиданно и очень здорово», «Какие перемены! Какая хорошенькая», «Высший пилотаж! Я ваша ровесница, но как-будто вы моложе лет на 20-ть!», « Новый образ просто супер!»,» Такой цвет волос вам больше к лицу! Оживляет!»,»Как девочка 18 лет, очень красивая» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).