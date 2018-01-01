В Москве срочно госпитализировали актера Валентина Гафта

Известного советского актера Валентина Гафта госпитализировали для проведения срочной операции. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на коллегу актера Саида Багова.

Он рассказал, что врачи настояли на хирургическом вмешательстве в ходе планового осмотра. Сначала госпитализация была намечена на 16 декабря, однако из-за возможных осложнений операцию передвинули на день раньше.

По словам Багова, Валентину Гафту уже завтра должны сделать операцию на руке – на локте.

Если не провести срочное хирургическое вмешательство, то возникнет опасность заражения крови.

В свою очередь театр Современник, где играет Гафт, сообщил о переносе завтрашнего спектакля «Пока существует пространство» с участием актера на 5 февраля 2018 года.