Мы их помним: мировые знаменитости, которые ушли в этом году

Алексей Баталов FOTO: ITAR-TASS/Scanpix

Алексей Баталов (20 ноября 1928 - 15 июня 2017)

Алексей Баталов был госпитализирован в январе 2017 года с переломом шейки бедра, в феврале ему была сделана операция, после чего артист около пяти месяцев находился в больнице. По информации СМИ, актер умер «тихо во сне».

Баталов впервые вышел на сцену в возрасте 14 лет в Бугульме, где в эвакуации его мать создала свой театр.

Алексей Баталов сыграл более чем в 40 картинах, в том числе в пяти фильмах Иосифа Хейфица: «Большая семья», «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Дама с собачкой», «День счастья», - а также в фильмах «Летят журавли», «Девять дней одного года», «Бег», «Звезда пленительного счастья», «Чисто английское убийство», «Зонтик для новобрачных».

Одна из самых известных лент с его участием - «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, где он сыграл роль слесаря Гоши.

В 1981 году картина была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и Государственной премии СССР.

В качестве режиссера-постановщика Алексей Баталов снял три фильма - «Шинель» по Николаю Гоголю, «Три толстяка» по Юрию Олеше совместно с Шапиро, «Игрок» по Федору Достоевскому.

Актер много работал на радио. В 1975 году Баталов стал преподавателем Всероссийского Государственного института кинематографии (ВГИК). С 1980 года - профессор ВГИКа.

В 2002 году Баталов был удостоен главной кинонаграды страны «Ника» в номинации «Честь и достоинство». В 2008 году он стал первым обладателем приза «Признание поколения», присужденном ему на кинофестивале ВГИКа.

Честер Беннингтон FOTO: ITAR-TASS/ScanPix

Честер Беннингтон (20 марта 1976 — 20 июля 2017)

Как известно, солист группы Linkin Park покончил жизнь самоубийством. Музыкант покончил с собой в личной резиденции Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии.

В последние годы он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.

Честер Беннингтон в юности участвовал во многих музыкальных коллективах. В 1997 году Беннингтон принял приглашение Майка Шиноды и стал вокалистом Linkin Park. На данный момент на счету коллектива девять альбомов и самые высокие музыкальные награды, в том числе «Грэмми».

На момент смерти Честеру был 41 год. Он был дважды женат и растил шестерых детей.

Солист Linkin Park был близок с фронтменом группы Soundgarden Крисом Корнеллом, покончившим с собой 20 мая. Честер очень переживал из-за смерти друга. На одном из выступлений он посвятил ему песню One More Light.

Вера Глаголева FOTO: ITAR-TASS/Scanpix

Вера Глаголева (31 января 1956 — 16 августа 2017)

Известная российская актриса скончалась от рака желудка в клинике Баден-Бадена.

Первую роль в кино Вера Глаголева сыграла в 1975 году в фильме «На край света» режиссера Родиона Нахапетова.

Всего она снялась почти в 50 фильмах, включая: «Не стреляйте в белых лебедей», «Торпедоносцы», «Выйти замуж за капитана», «Воскресный папа», «Сошедшие с небес» и «Женщин обижать не рекомендуется».

Глаголева также сняла шесть фильмов в качестве режиссера, а также была сценаристом и продюсером. Последней картиной актрисы стал фильм «Две женщины» по пьесе Ивана Тургенева, снятый в 2014 году. В 2011 году Глаголевой присвоили звание народной артистки России.

Хью Хефнер FOTO: REUTERS/Scanpix

Хью Хефнер (9 апреля 1926 — 27 сентября 2017)

По информации из официального микроблога Твиттер журнала Playboy, 91-летний Хью Хефнер скончался в своем особняке от естественных причин.

Сын Хефнера Купер также сделал заявление о смерти своего отца, в котором отметил, что Хью прожил исключительную жизнь и стал своего рода первооткрывателем в мире культуры и масс-медиа.

Хефнеру было уже за 80, у него начались проблемы со спиной. Из-за этого в последние годы основатель Playboy крайне редко появлялся на публике.

В остальном Хефнер проводил большую часть дня лежа.

Близкие говорят, что бизнесмен был прикован к кровати. За две недели до смерти издатель заразился определенной инфекцией.





По информации СМИ, родственники Хефнера опасались, что ослабленный организм миллионера не сможет с ней справиться. Так оно и случилось.

Владимир Зельдин FOTO: TASS/Scanpix

Владимир Зельдин (28 января 1915 - 31 октября 2017)

Причиной смерти выдающегося актера, скончавшегося на 102-м году жизни, стала полиорганная недостаточность. Последние дни легендарного российского актера Владимира Зельдина прошли в Институте им. Склифосовского.

Зельдин считался старейшим из ныне живущих народных артистов СССР и старейшим действующим актером в мире. Несмотря на солидный возраст, он до последних дней продолжал играть в спектаклях и вести активную социальную жизнь.

Популярность пришла к Владимиру Зельдину после роли Мусаиба Гатуева в фильме Ивана Пырьева «Свинарка и пастух» (1941).

Главным своим призванием Зельдин считал театр. В 1951 году актеру была присуждена Сталинская премия — за исполнение роли Сенявина в спектакле «Флаг адмирала». В 1975-м присвоено звание народного артиста СССР.

Более 70 лет, с 1945 года, Зельдин служил в Центральном академическом театре Российской армии.

Михаил Задорнов FOTO: ITAR-TASS/Scanpix

Михаил Задорнов (21 июля 1948 - 10 ноября 2017)

15 ноября в Риге в последний путь проводили известного сатирика Михаила Задорнова. Почтить память артиста собралось более тысячи человек, среди которых были как близкие, так и поклонники его творчества.

Известный сатирик на 70-м году после продолжительной болезни. Артист был похоронен в Юрмале, на Яундубултском кладбище рядом с отцом.

Михаил Задорнов родился в 1948 году в Юрмале. За свою жизнь он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.

Первое выступление артиста на телевидении состоялось в 1982 году, но настоящая известность пришла только два года спустя благодаря рассказу «Девятый вагон», посвященному неразберихе в железнодорожной отрасли.

Сатирик пользовался огромной популярностью как в России, так и в Латвии. Задорнов был широко известен своими критическими высказываниями в адрес западной культуры и образа жизни.

Благодаря стараниям Михаила Задорнова с 5 декабря 2009 года в Риге работала любимая многими библиотека имени его отца - Николая Задорнова.

Lil Peep FOTO: Кадр из видео

Lil Peep (1 ноября 1996 — 15 ноября 2017)

Lil Peep скончался в возрасте 21 года в Нью-Йорке в автобусе перед концертом.

В своём последнем посте в «Инстаграме» он написал: «Когда я умру, вы будете меня любить».

Смерть, по информации врачей, была «случайной» и произошла по неосторожности. Музыкант одновременно принял повышенную дозу антидепрессанта ксанакса (алпразолам) и опиоидного анальгетика фентанила.

Молодой американский репер стал жертвой увлечения антидепрессантами, что сказалось на его творчество – оно пронизано суицидными мотивами. Дебютный альбом Lil Peep под названием Come Over When Youʼre Sober вышел в сентябре 2017 года.

Дмитрий Хворостовский FOTO: Evija Trifanova / LETA

Дмитрий Хворостовский (16 октября 1962 — 22 ноября 2017)

За два года российский оперный певец прошел несколько сеансов лечения от рака головного мозга, а в перерывах, несмотря на запреты врачей, выступал на сцене. Незадолго до смерти артист исполнил свою давнюю мечту - выступить в родном городе Красноярске. Несмотря на все усилия лучших врачей в престижной клинике, болезнь излечить не удалось. Хворостовский посмертно номинирован на Гремми.

Хворостовский был одним из самых известных оперных певцов в России и мире. Он, в частности, выступал в нью-йоркской Метрополитен Опера, лондонской Королевской опере Ковент-Гарден, миланской Ла-Скала, Венской и Берлинских государственных операх, Мариинском театре Санкт-Петербурга и других престижных оперных сценах. Он записал более 40 дисков.

Артист оставил завещание, согласно которому его тело следовало кремировать, а прах разделить на две части и захоронить в Москве и на родине артиста - в Красноярске. Именно так и поступили родные певца.

Джонни Холидей FOTO: REUTERS/Scanpix

Джонни Холидей (15 июня 1943 - 5 декабря 2017)

Легендарный французский исполнитель умер на 75-м году жизни. В течение последнего года жизни рок-певец боролся с раком легких. В прессу также поступало сообщение о том, что назначенная Холлидею химиотерапия негативно отразилась на его здоровье и привела к ухудшению состояния.

Джонни Холлидей (Жан-Филипп Лео Смет - настоящее имя) появился на свет в Париже 15 июня 1943 года. Всего артист совершил более 400 концертных турне, собравших 15 миллионов зрителей.

Леонид Броневой FOTO: Mikhail Japaridze / TASS

Леонид Броневой (17 декабря 1928 — 9 декабря 2017)

Еще несколько лет назад Леонид Броневой перенес инфаркт и перестал появляться на людях. Он тяжело болел последние годы. Причиной смерти народного артиста СССР стала затяжная болезнь.

Броневой известен по ролям в таких фильмах, как «Покровские ворота», «Семнадцать мгновений весны» и «Тот самый Мюнхгаузен».

Леонид Броневой служил в театрах «Ленком», Московский драматический театр на Малой Бронной и Иркутский драматический театр. В его репертуаре спектакли «Ромео и Джульетта», «Чайка», «Вишневый сад», «Женитьба» и «День опричника».

Многие фразы героев Броневого стали крылатыми. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться», «С барышнями поаккуратней. Мраморные они, не мраморные - наше дело сторона. Сиди на солнышке, грейся», «Заметьте, не я это предложил!» и многие другие выражения до сегодняшнего дня ходят в народе.

В 2014 году Броневой был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Последней театральной ролью Броневого стал Фирс в чеховском «Вишневом саде».