Сергей Лазарев откровенно рассказал о личной жизни

Сергей Лазарев не входит в число тех селебрити, которые рассказывают фанатам и журналистам о важных событиях в своей жизни.

Исполнитель хита You Are The Only One на протяжении двух с половиной лет скрывал от общественности, что стал отцом.

Теперь поклонники подозревают, что некоторое время назад артист тайно женился и вновь не спешит делиться радостной новостью. Эти сплетни Сергей не смог оставить без внимания и на днях наконец расставил все точки над i.

«В последнее время пишут очень часто, что я женат (причем, что уже совсем бред, мне приписывают женитьбу как на женщинах, так и на мужчинах).

Я очень хочу развеять этот слух — я не женат (ни на ком!), и в ближайшее время не собираюсь. Я очень спокойно отношусь к институту брака, не считаю, что люди должны вступать в брак, чтобы доказать свою любовь», —

рассказал Лазарев в беседе с корреспондентом портала PeopleTalk.

Певец также поведал о своем «романе» с Ани Лорак. По словам Сергея, в последнее время многие приписывают ему отношения с артисткой.

Однако, как утверждает сам Лазарев, на замужних женщин он не засматривается и не планирует рушить ничьи семьи.

Кроме того, Сергей Лазарев вспомнил о своих отношениях с Лерой Кудрявцевой. Его возмущает, что некоторые фанаты считают, что этот роман был фиктивным.

«Когда мы расстались, некоторые заявили, что у нас закончился какой-то контракт. Полный бред. На самом же деле мы поняли, что находимся в тупике, потому что связывать себя узами брака я не хотел, мы охладели, и в итоге работа съела все отношения», —

поведал Сергей.

Артист также сообщил, что ему было очень больно, когда в 2013 году ведущая шоу «Секрет на миллион» поспешно вышла замуж за молодого хоккеиста Игоря Макарова.

Впрочем, со временем Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева все же смогли наладить дружеские отношения.