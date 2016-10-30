ФОТО: Как Анне Курниковой удавалось скрывать беременность?

19 декабря стало известно, что 36-летняя Анна Курникова родила двойню. Однако о беременности спортсменки никто не догадывался. Пользователи Сети выяснили, каким образом теннисистка отвлекала внимание фанатов от своего интересного положения.

На днях Анна Курникова впервые стала мамой. Новость о том, что знаменитость родила двойняшек Люси и Николаса возлюбленному Энрике Иглесиасу, стала полной неожиданностью для поклонников пары. Ведь ни фанаты, ни журналисты не догадывались об интересном положении Анны.

Курникова и Иглесас ведут закрытый образ жизни, почти не появляются на светских мероприятиях, поэтому папарацци не удалось сделать фото беременной спортсменки.

Однако теннисистка также ловко использовала Инстаграм, чтобы не вызывать у любопытных поклонников и малейших подозрений.

Например, Курникова выкладывала в соцсеть видео с тренировок, будучи примерно на третьем месяце беременности. В роликах спортсменка лежала на спине, а в такой позе разглядеть наметившийся живот невозможно.

На пятом месяце Анну и вовсе снимали со спины. А в одном из видео Курникова занималась спортом на улице, из-за ветра свободная майка колыхалась, маскируя живот. Когда беременность уже тяжело было скрыть под одеждой, знаменитость перешла на селфи.

На последних месяцах Анна создавала «эффект присутствия» в Инстаграме, публикуя ролики со своими собаками. И лишь за пару дней до родов выложила новый автопортрет.



