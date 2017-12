ФОТО: Как Анне Курниковой удавалось скрывать беременность?

Thanks to Everyone for Your Birthday Best Wishes 😊🎈❣️ #bestbirthdayever #luckygirl #birthdaytravels. Большoe Спасибо Всем за Поздравления 😍😘🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

A post shared by 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) on Jun 8, 2017 at 1:18pm PDT