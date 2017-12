Сергея Зверева экстренно прооперировали в Москве

Если вы почувствовали боли в животе - не тяните, потому что это может быть аппендицит... 💉💊🌡 Берегите себя, всех люблю, следите за прямыми эфирами в Инстаграме... 👀🌟📹 Огромное спасибо врачам, хирургам, медсёстрам, медбратьям НИИ Скорой Помощи имени Склифосовского... 🏥🏥🏥 #сергейзверев #зверев #суперзвезда #superstar #склиф #склифосовский #институтсклифосовского #аппендицит #операция #здоровье

A post shared by 👑 СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ 👑 (@zverevsuperstar) on Dec 18, 2017 at 1:51am PST