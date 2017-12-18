Сергея Зверева экстренно прооперировали в Москве

На днях 54-летний Сергей Зверев сообщил своим подписчикам, что у него были проблемы со здоровьем. Сейчас знаменитый стилист приходит в себя после перенесенного хирургического вмешательства.

Недавно Сергей Зверев был госпитализирован в одну из столичных клиник с сильными болями в области живота.

Врачи, осмотрев звездного пациента, приняли решение срочно прооперировать его. Когда знаменитый стилист пришел в себя после хирургического вмешательства, он поспешил рассказать фолловерам о своем самочувствии.

«Если вы почувствовали боли в животе - не тяните, потому что это может быть аппендицит... Берегите себя, всех люблю, следите за прямыми эфирами в Инстаграме...

Огромное спасибо врачам, хирургам, медсестрам, медбратьям НИИ Скорой Помощи имени Склифосовского...» — написал в своем микроблоге Сергей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Также Зверев пообещал, что буквально через несколько дней его выпишут и к новогодним праздникам он уже будет в полном порядке.

Подписчики пожелали знаменитому стилисту скорейшего выздоровления. «Ой. Испугали! Слава богу что идете на поправку», «Здоровья в новом году», «Солнышко, не болей никогда!», «Мы мысленно с вами», — написали фолловеры в комментариях.

Также интернет-пользователи отметили, что в данный момент Сергей выглядит уставшим.

