Рождественское чудо Натали Тумшевиц

FOTO: Фото: Эдуард Паничев, Павел Анк В праздничном концерте приняли участие юные таланты и известные латвийские музыканты, с новой рождественской музыкальной программой выступила устроительница мероприятия - Натали Тумшевиц в сопровождении Mirage Jazz Orchestra.

FOTO: Фото: Эдуард Паничев, Павел Анк В рамках благотворительной акции были собраны подарки и средства для воспитанников Дома малютки (государственный центр социальной опеки «Рига», филиал «Плявниеки»), в котором подрастают малыши до 2-х лет и дети до 18 лет с врожденными заболеваниями. Наталья с друзьями организовала в Доме Малютки Рождественскую елочку, привезла необходимую бытовую технику, прогулочные чехлы для инвалидных колясок, подарки и угощения. Также была собрана недостающая сумма на реабилитацию 2-летней Агате из проекта «PALĪDZĒSIM.LV», а в рамках сотрудничества «Рижского бала» и благотворительной программы Avanti будет оказана поддержка молодым музыкантам.