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Рождественское чудо Натали Тумшевиц

Русский TVNET
Фото: Пресс-фото

Певица и патронесса «Рижского бала» Натали Тумшевиц в 7-раз собрала многочисленных гостей на ежегодном Рождественском благотворительном вечере.

FOTO: Фото: Эдуард Паничев, Павел Анк
В праздничном концерте приняли участие юные таланты и известные латвийские музыканты, с новой рождественской музыкальной программой выступила устроительница мероприятия - Натали Тумшевиц в сопровождении Mirage Jazz Orchestra.

FOTO: Фото: Эдуард Паничев, Павел Анк
В рамках благотворительной акции были собраны подарки и средства для воспитанников Дома малютки (государственный центр социальной опеки «Рига», филиал «Плявниеки»), в котором подрастают малыши до 2-х лет и дети до 18 лет с врожденными заболеваниями. Наталья с друзьями организовала в Доме Малютки Рождественскую елочку, привезла необходимую бытовую технику, прогулочные чехлы для инвалидных колясок, подарки и угощения. Также была собрана недостающая сумма на реабилитацию 2-летней Агате из проекта «PALĪDZĒSIM.LV», а в рамках сотрудничества «Рижского бала» и благотворительной программы Avanti будет оказана поддержка молодым музыкантам.

«Я очень благодарна всем партнерам и гостям, оказавшим помощь в организации и проведении благотворительной лотереи, – говорит Натали Тумшевиц. - Каждый участник нашего праздника поделился своей добротой, талантом, подарив рождественское чудо и зимнюю сказку тем детям, которым это особенно необходимо. Всем светлых праздников! Пусть в мире царит добро!».

FOTO: Фото: Эдуард Паничев и Павел Анк

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