Авраам Руссо разоблачил обман своей жены

Вскоре после того, как 48-летний Авраам Руссо заявил, что намерен развестись со своей супругой Морелой после 12 лет брака, стало известно, что певец все же надеется сохранить семью. В новом интервью артист уличил жену в обмане.

В последнее время поклонники особенно пристально наблюдают за Авраамом Руссо, надеясь, что он и его жена Морела все же смогут найти общий язык и не станут разводиться.

Во время проверки на детекторе лжи выяснилось, что певец изменял своей половинке, но искренне хочет сохранить семью. А вот его супруга заявила, что вынуждена тратить огромные деньги на содержание особняка в США.

Артист, по словам Морелы, ничем не помогает семье.

В новом интервью порталу «Мир новостей» Руссо решил опровергнуть слова жены.

«Они сейчас живут в Америке. Правда, Морела врет, что пребывает в нищете, хотя я регулярно отправляю им огромные суммы денег.

Только за три последних месяца я перечислил им свыше ста тысяч долларов. Они не нуждаются ни в чем, несмотря на все заверения Морелы в телеэфирах»,

— признался Авраам. По словам певца, его супруга даже не представляет, насколько трудно ему содержать ее и детей: «Морела никогда в жизни не работала, она не знает, как сложно человеку зарабатывать деньги и содержать семью. Мне приходилось постоянно выступать, делать по пятнадцать перелетов в месяц, чтобы супруга и дети ни в чем не нуждались». Также артист подчеркнул, что готов пойти на любые уступки, лишь бы быть рядом со своими детьми и сохранить семью. По мнению Авраама, только глупцы не сомневаются в своих решениях.