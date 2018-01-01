Филипп Киркоров написал песню и возвращается на «Евровидение-2018»

В 2016 году, когда Россия заняла 3-е место на Евровидении, певец Филипп Киркоров, который помогал Лазареву в подготовке, заявил, что больше ни ногой на конкурс. Но теперь все изменилось.

Как стало известно, Филипп Киркоров написал песню для одного из участников Евровидения. Филипп Киркоров помогает конкурсанту дружественной страны и даже мотивировал свое решение.

Когда-то артист написал песню на Евровидение для Ани Лорак, с которой она заняла второе место, свою помощь он предлагал и другим участникам.

Но после проигрыша Сергея Лазарева Филипп Бедросович разочаровался в конкурсе, но спустя время изменил свое мнение.

В недавнем интервью журналистам знаменитый артист объяснил, почему согласился снова участвовать в шоу.

«Песню уже даже написал. Все готово. Все скоро узнают. Я согласился написать песню только потому, что поменялись люди в руководстве EBU (Европейского радиовещательного союза - прим.ред.). Кстати, это произошло после скандала с Сережей Лазаревым, когда была несправедливая травля России, очевидно предвзятая оценка его выступления. Я тогда поднял серьезную волну своими заявлениями, возмущавшихся было много. И в EBU произошли изменения», - рассказал Киркоров.