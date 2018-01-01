Звезды поздравляют с Новым годом читателей Русского TVNET

Юрий Башмет, музыкант

FOTO: Scanpix/TASS Желаю всем нам оставаться людьми, быть добрыми и счастливыми. Счастье — это же мгновение, так пусть продлится как можно дольше, или приходит почаще.

Дана Бйорк, глава Рижского русского театра

FOTO: Фото из архива Даны Бйорк Хочется пожелать, чтобы под Новый год вы сумели понять, что является в жизни главным, что делает счастливыми именно вас. Это очень важно. А поняв, чтобы вы обязательно смогли достичь задуманного!

Дита Риетума, директор Национального киноцентра

FOTO: LETA Желаю вам в новом году почаще ходить в кино! Стоит поддержать качественное кино — и латвийское, и европейское. Ведь много очень интересных работ появляется, но если они не находят зрителя, их быстро снимают с экрана. И, в отличие от зарубежных картин, латвийские фильмы потом трудно найти и посмотреть.

Елена Матуле, певица