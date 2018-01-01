Звезды поздравляют с Новым годом читателей Русского TVNET

Дорогие читатели Русского TVNET! Герои наших публикаций передают вам свои новогодние поздравления и пожелания!
Юрий Башмет, музыкант
Желаю всем нам оставаться людьми, быть добрыми и счастливыми. Счастье — это же мгновение, так пусть продлится как можно дольше, или приходит почаще.
Дана Бйорк, глава Рижского русского театра
Хочется пожелать, чтобы под Новый год вы сумели понять, что является в жизни главным, что делает счастливыми именно вас. Это очень важно. А поняв, чтобы вы обязательно смогли достичь задуманного!
Дита Риетума, директор Национального киноцентра
Желаю вам в новом году почаще ходить в кино! Стоит поддержать качественное кино — и латвийское, и европейское. Ведь много очень интересных работ появляется, но если они не находят зрителя, их быстро снимают с экрана. И, в отличие от зарубежных картин, латвийские фильмы потом трудно найти и посмотреть.
Елена Матуле, певица
Желаю вам найти себя, не зацикливаться на том, что вы не похожи на других, мы и не должны быть похожи. Хорошо, если мы будем принимать себя и радоваться этому независимо от национальности, цвета кожи, предпочтений, вкусов. Желаю вам жить в гармонии с собой и окружающим миром, и пусть на душе у вас будет хорошо и спокойно, пусть мечты сбываются!