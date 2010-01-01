Обнародован ТОП-10 российских звезд с самыми высокими гонорарами за корпоративы

Новогодние праздники – время корпоративов, на которые приглашают звезд. Эксперты составили ТОП-10 самых высокооплачиваемых артистов российского шоу-бизнеса.
Портал «Вести.Экономика» подсчитал, какие гонорары получают российские звезды шоу-бизнеса за одно выступление на корпоративе.
Однако данные не по всем звездам можно получить в открытом доступе. Кроме того, многие из них, помимо основного гонорары, требуют дополнительных затрат от организаторов. Так, Филипп Киркоров в дополнение к гонорару в $100 тыс. требует перелет в бизнес-классе или частном самолете.
Но в итоге на первом месте ожидаемо оказалась Алла Пугачева с гонораром в $350 тыс. В 2010 г. Пугачёва прекратила гастрольную деятельность и с тех пор не дала ни одного сольного концерта, однако не отошла от активной творческой деятельности: она часто принимает участие в большом количестве сборных концертов и телепередач, а также регулярно выпускает новые песни.
На втором месте Сергей Шнуров, довольно неоднозначный персонаж на российской сцене, ведет корпоративы за $100 тыс. Замыкает тройку лидеров Григорий Лепс - $100 тыс.
Полностью ТОП-10 самых высокооплачиваемых звезд выглядит так:
1. Алла Пугачёва - $350 тыс.
2. Сергей Шнуров - $100 тыс.
3. Григорий Лепс - $100 тыс.
4. Филипп Киркоров - $75 тыс.
5. «Чайф» - от $70 тыс.
6. Валерий Меладзе - от $50 тыс.
7. «Би-2» – от $40 тыс.
8. Вера Брежнева – от $40 тыс.
9. Полина Гагарина – от $40 тыс.
10. Сергей Лазарев – от $40 тыс.