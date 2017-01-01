СМИ: причиной госпитализации Табакова могла стать ошибка стоматолога

В конце ноября 2017 года 82-летний российский актер Олег Табаков был срочно госпитализирован в одну из столичных больниц. В Сети ежедневно появлялась информация о его состоянии, и вот наконец-то стало известно, что могло послужить причиной столь серьезного заболевания известного актера.

27 ноября Олег Табаков попал в реанимацию. Некоторое время о его состоянии журналистам ничего не было известно, но затем стало известно о том, что режиссер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В конце декабря из больницы, в которой находился известный актер, пришли неутешительные новости — артист потерял память и никого не узнает.

1 января в Сети появилась новая информация. По последним данным, Олег Павлович находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Он ориентируется в пространстве и наконец-то узнает близких.

Кроме этого,

журналистам удалось выяснить, что причиной серьезного воспалительного процесса мог стать неудачно установленный зубной имплант.

Стоматологи, работавшие с актером, не обратили внимание на возникшие осложнения, в результате чего у Табакова развился сепсис.



