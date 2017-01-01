Мама Энрике Иглесиаса раскрыла подробности беременности Анны Курниковой

В середине декабря 2017 года стало известно, что Анна Курникова родила своему давнему возлюбленному Энрике Иглесиасу двойню. А на днях мама певца рассказала, как ее невестке удалось скрыть свое интересное положение.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе уже 16 лет, а 16 декабря прошлого года теннисистка родила певцу двойню. Эта новость стала полной неожиданностью для миллионов поклонников пары по всему миру.

Для многих оставалось загадкой, как Курникова смогла скрывать свое интересное положение все 9 месяцев.

Однако в одном из последних интервью мама Энрике Изабель Прейслер рассказала, что Анна не прикладывала особых усилий, чтобы спрятать округлившийся живот.

«Ей не приходилось много отдыхать или посещать врачей. Это была совершенно нормальная беременность. Анна ничего не скрывала. Просто она ведет спокойный домашний образ жизни, поэтому никто и не догадывался о ее интересном положении», —

призналась Прейслер в интервью журналу Hola!.

Также Изабель поведала, что сын и его подруга тщательно готовились к появлению малышей на свет. Пара сделала в своем загородном доме дорогостоящий ремонт, чтобы их детям было максимально комфортно.