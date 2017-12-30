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«Люди, вы не уроды»: Потап записал видео со странным обращением

korrespondent.net
Фото: instagram.com

Известный украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) опубликовал на своей Instagram-странице обращение к жителям Украины. Он отметил, что несмотря на тяжелые времена, которые наступили в стране, люди остаются хорошими.

«Только что походил по магазинам, покупал подарки, пообщался с людьми.

Так меня любят люди, подходят, фотографируются, рассказывают какие-то истории, делятся добром, все желают хорошего настроения. Это так приятно. Все-таки, люди, вы не уроды. Люди, вы хорошие, вы можете быть хорошими»,

- отметил артист.

Опубликованное три дня назад видео собрало к настоящему времени свыше 44 тысяч просмотров.

Speechka #speechka

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

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